Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в интервью клубной пресс-службе рассказал о важности игры с «Лестером» в Лиге Европы и отметил, что команда привыкает к новой философии главного тренера Руя Витории.

— С «Челси» ты выигрывал не только чемпионат Англии, но и Лигу Европы. Как оценишь шансы «Спартака» в этом турнире?

— Первые матчи подтвердили, что в сегодняшнем футболе любой может обыграть любого. После победы в Неаполе мы идем на втором месте в группе и должны стремиться пройти дальше. Домашняя игра с «Лестером» в этом смысле очень важна.

— Во встрече с «Наполи» ты был очень активен. Согласен, что провел в тот день один из лучших матчей за «Спартак»?

— Мне сложно сказать, так это или нет. Просто старался играть в свой футбол. Один я бы все равно не справился. Победила вся команда. В Неаполе мы в первую очередь показали, что умеем биться друг за друга. Очень ценное качество.

— Что изменилось после прихода нового тренерского штаба во главе с Руем Виторией?

— Глобально мы остались прежней командой: почти никто не ушел, новичков тоже немного. Просто у нового тренера своя философия, к которой нужно было привыкнуть. Сначала не все получалось, но теперь притирка позади, результаты улучшились. Атмосфера в команде хорошая, тренер топовый. Руй всегда говорит обо всем честно и прямо, в том числе много общается с каждым один на один, здорово мотивирует и излучает уверенность.

Матч «Спартак» — «Лестер» пройдет в Москве 20 октября (начало — в 17.30 мск).