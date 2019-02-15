Виктор Классон: "Байер" - фаворит на бумаге, но мы едем в Леверкузен за победой"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Байера" (0:0) отметил, что команда в ответной встрече будет играть на победу.

- Сегодня мы показали хороший и качественный футбол в матче против "Байера", мы контролировали первые 30 минут игры, потом игра перешла в обоюдное доминирование, - приводит ТАСС слова Классона. - Учитывая, что это была наша первая официальная игра в 2019 году, то мы показали достаточно неплохой уровень в матче с сильным соперником.

Конечно, на бумаге соперник будет фаворитом, но может случиться все, что угодно. Мы отправляемся в Леверкузен с мыслями о победе, приложим все усилия для того, чтобы выйти в 1/8 финала.