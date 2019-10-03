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Виктор Гончаренко: «Завтра узнаем, насколько серьезные травмы у Дивеева и Магнуссона»

22:50
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал состояние травмированных игроков после матча с «Эспаньолом». Игорь Дивеев был заменен после первого тайма.

— Насколько серьезная травма у Дивеева и Магнуссона?

— У Дивеева травма, он не мог продолжать матч. К вечеру завтрашнего дня мы будем знать, смогут ли они играть в туре.

— Ошибка Магнуссона — это из-за травмы? Он сейчас вышел из раздевалки на костылях.

— Второй гол — следствие того, что мы потеряли контроль. Атаковали эмоционально, в атаке не было стройности. (Александр Рогулев)

ЦСКА — Эспаньол

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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