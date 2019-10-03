Виктор Гончаренко: «Завтра узнаем, насколько серьезные травмы у Дивеева и Магнуссона»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал состояние травмированных игроков после матча с «Эспаньолом». Игорь Дивеев был заменен после первого тайма.

— Насколько серьезная травма у Дивеева и Магнуссона?

— У Дивеева травма, он не мог продолжать матч. К вечеру завтрашнего дня мы будем знать, смогут ли они играть в туре.

— Ошибка Магнуссона — это из-за травмы? Он сейчас вышел из раздевалки на костылях.

— Второй гол — следствие того, что мы потеряли контроль. Атаковали эмоционально, в атаке не было стройности. (Александр Рогулев)