Виктор Гончаренко: «Завтра узнаем, насколько серьезные травмы у Дивеева и Магнуссона»
22:50
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал состояние травмированных игроков после матча с «Эспаньолом». Игорь Дивеев был заменен после первого тайма.
— Насколько серьезная травма у Дивеева и Магнуссона?
— У Дивеева травма, он не мог продолжать матч. К вечеру завтрашнего дня мы будем знать, смогут ли они играть в туре.
— Ошибка Магнуссона — это из-за травмы? Он сейчас вышел из раздевалки на костылях.
— Второй гол — следствие того, что мы потеряли контроль. Атаковали эмоционально, в атаке не было стройности. (Александр Рогулев)
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