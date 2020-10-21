Виктор Гончаренко: «Выйдет ли Гайч против «Вольфсберга»? Оценим форму и решим»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии новичка армейцев Адольфо Гайча. Форвард перешел в ЦСКА этим летом и принял участие в семи играх РПЛ, но только в одной (1:2 против «Зенита») вышел в стартовом составе.

— Все игроки, которые к нам пришли, имели игровую практику, — сказал Гончаренко. — Гайч не имел. Из-за паузы у него был простой, ему пришлось долго набирать форму.

Выйдет ли он завтра? Завтра посмотрите. Мы оценим его форму и решим.