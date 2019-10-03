Виктор Гончаренко: «У Облякова небольшое недомогание»
19:47
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил готовность команды к матчу 2-го тура Лиги Европы против «Эспаньола».
— Неправильно говорить о чьем-то преимуществе, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Есть футбол наш и есть футбол в Испании. Вот и посмотрим, что будет. Речь идет не о преимущество, а о том, кто быстрее адаптируется.
Мы проделываем большой объем в каждой игре. Надо давать паузы. Тем более у Облякова небольшое недомогание. Выбрали на его место Бистровича.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур
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