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Виктор Гончаренко: «У Чалова сейчас такая полоса. Надо ждать»

01:30
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Ференцварошем» в 4-м туре Лиги Европы отметил, что Федору Чалову нужно время, чтобы преодолеть черную полосу.

— Реализация всегда сложный вопрос, — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ». — У Чалова сейчас такая полоса. Надо ждать. Радует, что моменты создают.

Сэйв Акинфеева? Есть вопросы к Магнуссону, который мог погасить эту атаку раньше.

Ференцварош — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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