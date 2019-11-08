Виктор Гончаренко: «У Чалова сейчас такая полоса. Надо ждать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Ференцварошем» в 4-м туре Лиги Европы отметил, что Федору Чалову нужно время, чтобы преодолеть черную полосу.

— Реализация всегда сложный вопрос, — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ». — У Чалова сейчас такая полоса. Надо ждать. Радует, что моменты создают.

Сэйв Акинфеева? Есть вопросы к Магнуссону, который мог погасить эту атаку раньше.

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