Виктор Гончаренко: «Шкурину нужно играть интенсивнее»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергером» прокомментировал игру белорусского нападающего команды Ильи Шкурина.

— Исходя из того, сколько у нас выпадало футболистов в последнее время, нужно было готовить и выпускать других игроков, в том числе и Шкурина, — сказал Гончаренко. — Но Илье, как и некоторым другим ребятам, нужно играть интенсивнее — больше бороться, спринтовать, тормозить, чтобы попадать в игровые моменты.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится в четверг, 3 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

(Дмитрий Гирин)