Виктор Гончаренко: «Пока воздержимся от дифирамбов Помазуну. Важно, что он растет»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции прокомментировал итог матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с «Эспаньолом» (1:0).

— Очень интересная игра. Моменты у наших ворот, моменты у чужих. В предыдущих играх нам не хватило везения, сейчас оно к нам вернулось, но, думаю, мы заслужили победу. Вчера говорили о мотивации, и молодежь вышла с целью одержать победу. С хорошим настроением уходим на перерыв, но есть сожаление и разочарование от выступления. Как оказалось, группа достаточно ровная.

— За счет чего команда может провести грядущую весну лучше, чем предыдущую?

— Наши достоинства — продолжение недостатков. Мы продолжаем закалять команду, надеюсь, сделаем верные выводы и сыграем гораздо лучше. Надеюсь, Щенников, Васин, Дзагоев станут лучше за зиму.

— Как оцените игру Помазуна? Как оцените его шансы сменить Акинфеева?

— Давайте пока воздержимся от дифирамбов Помазуну, отдадим должное Игорю. Когда ты имеешь такую глыбу, которая закрывает важную позицию, это сложно для второго вратаря. Акинфеев — наш капитан и лидер, у Ильи неблагодарная позиция. Но важно, что Илья внутри растет. (Гоша Чернов)

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