Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Ференцвароша» (0:1) в матче группового турнира Лиги Европы признался, что капитан и голкипер команды Игорь Акинфеев первым предложил игрокам подойти к фанатским трибунам после игры, информирует пресс-служба красно-синих.

«Подойти к болельщикам — инициатива капитана команды, — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. — Считаю, это правильно. Надо быть с ними и после поражений, и после побед».

После трех игр в группе H ЦСКА занимает 4-е, последнее место в турнирной таблице. «Ференцварош» — 4 балла и 3-я строчка.

? #ВМГ: «Подойти к болельщикам — инициатива капитана команды. Считаю, это правильно. Надо быть с ними и после поражений, и после побед»



Спасибо за поддержку, вместе станем сильнее ??? pic.twitter.com/8m91kEIT4H — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 25, 2019

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