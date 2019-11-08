Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Виктор Гончаренко — о замене Магнуссона на Набабкина: «Нам нужен был более свежий игрок, более быстрый»

02:13
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Ференцварошем» в 4-м туре Лиги Европы объяснил замену Хердура Магнуссона на Кирилла Набабкина. Российский защитник на 81-й минуте появился на поле, а в конце игры получил красную карточку.

— Чем вызвана замена Магнуссона на Набабкина?

— У «Ференцвароша» быстрые футболисты, а Хердур высокорослый и устает в концовке. Нам нужен был более свежий игрок, более быстрый, который может предотвращать атаки соперника. Чтобы выпустить того же Сантоса, надо было бы убрать кого-то из группы атаки. А Обляков, Сигурдссон и Чалов выглядели достаточно хорошо.

Ференцварош — ЦСКА

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga-evropy/viktor-gancharenko-prodolzhaem-tranzhirit-momenty-v-atake/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир