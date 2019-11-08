Виктор Гончаренко — о замене Магнуссона на Набабкина: «Нам нужен был более свежий игрок, более быстрый»
02:13
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Ференцварошем» в 4-м туре Лиги Европы объяснил замену Хердура Магнуссона на Кирилла Набабкина. Российский защитник на 81-й минуте появился на поле, а в конце игры получил красную карточку.
— Чем вызвана замена Магнуссона на Набабкина?
— У «Ференцвароша» быстрые футболисты, а Хердур высокорослый и устает в концовке. Нам нужен был более свежий игрок, более быстрый, который может предотвращать атаки соперника. Чтобы выпустить того же Сантоса, надо было бы убрать кого-то из группы атаки. А Обляков, Сигурдссон и Чалов выглядели достаточно хорошо.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур
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