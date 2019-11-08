Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Ференцварошем» в 4-м туре Лиги Европы объяснил замену Хердура Магнуссона на Кирилла Набабкина. Российский защитник на 81-й минуте появился на поле, а в конце игры получил красную карточку.

— Чем вызвана замена Магнуссона на Набабкина?

— У «Ференцвароша» быстрые футболисты, а Хердур высокорослый и устает в концовке. Нам нужен был более свежий игрок, более быстрый, который может предотвращать атаки соперника. Чтобы выпустить того же Сантоса, надо было бы убрать кого-то из группы атаки. А Обляков, Сигурдссон и Чалов выглядели достаточно хорошо.

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