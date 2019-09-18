Виктор Гончаренко: «Надеюсь, наши травмы когда-то закончатся»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о кадровых проблемах команды. Красно-синие сыграют с болгарским клубом в гостях в четверг, 19 сентября.

— Состояние Шарлии? Мы завтра примем решение по нему. Но если есть минимальная вероятность, что он усугубит свое повреждение, мы рисковать не будем, — сказал Гончаренко.

— В связи с кадровыми проблемами ЦСКА может перейти на схему с двумя центральными защитниками?

— Завтра все увидите, приходите (улыбается).

— Как проходит адаптация Лукаса Сантоса?

— Визуально все проходит нормально. Но какое-то время, конечно, ему еще нужно. В целом, он может выйти как в стартовом составе, так и на замену. Посмотрим. Надеюсь, он принесет нам пользу.

— С чем вы связываете такой частый травматизм в ЦСКА?

— Когда-то наши травмы должны закончиться... В основном наши повреждения — механические. Я не могу связывать травматизм с функциональной подготовкой.

— Как вам «Лудогорец»?

— Могу заметить, что у «Лудогорца» очень длинная скамейка, на каждую позицию по два исполнителя, тренер может варьировать состав. (Виталий Айрапетов)