Виктор Гончаренко: «Мы экономим силы на Лиге Европы? Наоборот, мы их отдаем очень много»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подготовку к матчу группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем». Встреча состоится завтра, 24 октября, в 19.55 (мск).

— Мы много матчей посмотрели, и в Лиге Европы, и во внутреннем чемпионате. Имеем представление о вариантах изменения их схемы, — сказал Гончаренко на пресс-конференции. — Есть три игрока из Украины, которые определяют игру в центре поля. Очень много легионеров. Характерная игра, которая присуща их национальному чемпионату. Много длинных передач, игра от себя. Чуть-чуть другой футбол, который будет отличаться от того, что мы видим в России. Это то же самое, что я говорил перед «Эспаньолом».

— В социальных сетях шутят, что ЦСКА экономит силы в Лиге Европы. Что им можно ответить?

— Нет, это не так. Слабо себе представляю, как прозвучит подобное могло бы прозвучать из моих уст. Команда должна меть свое лицо. То, как мы действуем на поле, чаще на половине соперника, это очень энергозатратная игра. Скорее нас часто критикуют, что у нас не хватает сил на концовки матча, но мы должны это делать. Никогда не было установки, что мы экономим силы. С «Эспаньолом» и «Лудогорцем» мы их отдали достаточно много. (Александр Рогулев)