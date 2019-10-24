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Виктор Гончаренко: «Игроки ЦСКА настроены на победу в матче с «Ференцварошем»

19:43
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы против «Ференцвароша» заявил, что игроки его команды настроены на победу.

— У нас была одна игра после паузы, по качеству мы смотрелись неплохо, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ». — Когда очень большое количество игр, важно устранять проблемы быстро. Футболисты сегодня настроены на хорошую игру и намерены выиграть. «Ференцварош» может играть по нескольким схемам, они знают, что делать. Мы должны навязать свою игру и порадовать своих болельщиков.

ЦСКА — Ференцварош

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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