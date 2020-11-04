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Виктор Гончаренко: «Эджуке может выйти в старте против «Фейеноорда»

20:23
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что форвард Чидера Эджуке может выйти в стартовом составе в матче Лиги Европы против «Фейеноорда».

— Эджуке? Это является одной из причин, чтобы он, может быть, сыграл больше времени. И стартовых минут. Он у нас вышел на замену в игре с «Ротором», потому что тяжело смотрелся перед этим. Поэтому завтра вполне можно увидеть его с первых минут. Он достаточно хорошо знаком с чемпионатом Голландии и с «Фейеноордом».

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится 5 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени. (Наталья Юрина)

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