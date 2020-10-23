Виктор Гончаренко: «Эджуке и Чалов могли решить исход в нашу пользу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 1-го тура Лиги Европы против «Вольфсберга» (1:1) отметил, что игра могла сложиться в пользу его команды. Он считает, что красно-синие могут играть лучше.

— Мы недовольны, хотели выиграть, — приводит пресс-служба клуба слова Гончаренко. — Может, в какой-то мере злую шутку сыграл быстрый гол, начали играть ближе к своим воротам, чего делать не стоило. В первом тайме, в середине и в конце мы плохо выходили из-под прессинга. Во втором тайме стало лучше получаться, но, подходя к штрафной соперника, мы почти не имели моментов. Хотя Эджуке и Чалов могли решить исход в нашу пользу. В одном моменте Игорь спас. Но в целом мы можем лучше.