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Виктор Гончаренко: «Эджуке и Чалов могли решить исход в нашу пользу»

05:07
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 1-го тура Лиги Европы против «Вольфсберга» (1:1) отметил, что игра могла сложиться в пользу его команды. Он считает, что красно-синие могут играть лучше.

— Мы недовольны, хотели выиграть, — приводит пресс-служба клуба слова Гончаренко. — Может, в какой-то мере злую шутку сыграл быстрый гол, начали играть ближе к своим воротам, чего делать не стоило. В первом тайме, в середине и в конце мы плохо выходили из-под прессинга. Во втором тайме стало лучше получаться, но, подходя к штрафной соперника, мы почти не имели моментов. Хотя Эджуке и Чалов могли решить исход в нашу пользу. В одном моменте Игорь спас. Но в целом мы можем лучше.

Вольфсберг — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/uel/viktor-gancharenko-ejuke-i-chalov-mogli-reshit-iskhod-v-nashu-polzu/

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