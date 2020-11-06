Виктор Гончаренко: «ЦСКА не хватило движения»

Главный тренер ЦСКА? Виктор Гончаренко после поражения от «Фейеноорда» в 3-м туре Лиги Европы (1:3) признался, что соперник не удивил.

— Не могу сказать, что я удивлен, — сказал Гончаренко. — Мы предполагали, что будет такая игра. Понимали, что надо прессинговать «Фейеноорд», чтобы они не проявляли своих сильных качеств. Но, к сожалению, движения нам не хватило. Верхним блоком могли бы лучше прессинговать. Так бывает. Не будем ссылаться на график, потому что у всех он одинаковый. Мы понимали: чтобы переиграть «Фейеноорд», их надо прессинговать. Но не всегда у нас это получалось. (Наталья Юрина)