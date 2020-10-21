Виктор Гончаренко: «ЦСКА долго играл в три центральных защитника, но сейчас удобнее играть в два»
19:00
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о тактических планах команды перед стартом в Лиге Европы. 22 октября армейцы встретятся в первом туре с «Вольфсбергом», также им предстоят игры с загребским «Динамо» и «Фейеноордом».
— Что касается нашей схемы, то мы достаточно долго играли в три центральных защитника, но сейчас нам удобнее играть по другой схеме: два центральных защитника, — сказал Гончаренко. — Может быть, иногда мы будем отходить от этой схемы, но она будет основной. Будем выбирать от конкретного соперника.
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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