Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» впечатлениями от победы «Спартака» против «Наполи» (3:2) в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Обе команды очень слабые, это не игра, а пародия на футбол. Спартаковцы испугались, отскакивали от итальянцев, давали им спокойно разыгрывать в пас. Они в обороне играть не умеют, не подбирают мячи, не идут на него. Просто позор нашего футбола. Зачем столько желтых карточек? Хочется на спартаковских защитников в экран кричать. Да и «Наполи» не умеет играть в футбол, всегда с ними наши команды расправлялись. Но «Спартаку» сейчас все дифирамбы петь будут, это победа для нашего футбола. За Руя Виторию я очень рад», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Пономарев раскритиковал действия защитника «Спартака» Кофрие.

«Понсе неплохо сыграл, а так больше не на кого смотреть. Итальянцы лучше владеют мячом, спартаковские игроки все на отскоках действовали. У «Спартака» нет защиты, она абсолютно безграмотная. Кофрие, который нахватал карточек, просто деревянный, не пластичен, прямолинейный. Пока у красно-белых такая ужасная оборона, им не видать выхода из группы в Лиге Европы», — добавил Пономарев.

«Спартак» занимает второе место в группе С Лиги Европы с 3 очками.