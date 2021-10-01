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Ветеран ЦСКА: «Спартаку» не видать выхода из группы. Матч с «Наполи» — позор нашего футбола»

09:22
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Эльиф Эльмас открывает счет в матче уже на первой минуте. Фото AFP
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Эльиф Эльмас открывает счет в матче уже на первой минуте. Фото AFP
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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» впечатлениями от победы «Спартака» против «Наполи» (3:2) в рамках группового этапа Лиги Европы.

 
30&nbsp;сентября. Неаполь. &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Красно-белые одержали волевую победу. «Наполи» — «Спартак»: это было невероятно!

«Обе команды очень слабые, это не игра, а пародия на футбол. Спартаковцы испугались, отскакивали от итальянцев, давали им спокойно разыгрывать в пас. Они в обороне играть не умеют, не подбирают мячи, не идут на него. Просто позор нашего футбола. Зачем столько желтых карточек? Хочется на спартаковских защитников в экран кричать. Да и «Наполи» не умеет играть в футбол, всегда с ними наши команды расправлялись. Но «Спартаку» сейчас все дифирамбы петь будут, это победа для нашего футбола. За Руя Виторию я очень рад», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Пономарев раскритиковал действия защитника «Спартака» Кофрие.

«Понсе неплохо сыграл, а так больше не на кого смотреть. Итальянцы лучше владеют мячом, спартаковские игроки все на отскоках действовали. У «Спартака» нет защиты, она абсолютно безграмотная. Кофрие, который нахватал карточек, просто деревянный, не пластичен, прямолинейный. Пока у красно-белых такая ужасная оборона, им не видать выхода из группы в Лиге Европы», — добавил Пономарев.

«Спартак» занимает второе место в группе С Лиги Европы с 3 очками.

 

Наполи — Спартак

 

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»