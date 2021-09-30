Загребское «Динамо» разгромило «Генк», «Вест Хэм» победил «Рапид»

«Вест Хэм» в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы победил «Рапид» (2:0). Английская команда лидирует в группе H с 6 очками.

В другой встрече загребское «Динамо» в гостях разгромило «Генк» (3:0).

Лига Европы. 2-й тур. Группа H

«Вест Хэм» (Англия) — «Рапид» В (Австрия) — 2:0 (1:0)

Голы: Райс, 29 (1:0). Бенрама, 90+4 (2:0).

«Вест Хэм» (Англия): Ареола, Доусон, Крессуэлл, Диоп, Джонсон, Нобл (Лансини, 63), Влашич (Соучек, 63), Райс, Ярмоленко (Пабло Форнальс, 76), Антонио (Боуэн, 63), Бенрама.

«Рапид» (Австрия): Гартлер, Виммер, Улльманн (Ойер, 75), Айву, Граймль (Стойкович, 62), Кнасмюльнер, Граховац, Петрович (Любичич, 81), Фунтас (Китагава, 62), Аразе, Кара (Грюлль, 63).

Предупреждения: Граховац, 44. Граймль, 57. Диоп, 75.

Судья: Штилер (Германия).

30 сентября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

«Генк» (Бельгия) — «Динамо» З (Хорватия) — 0:3 (0:2)

Голы: Иванушец, 10 (0:1). Петкович, 45+3 — с пенальти (0:2). Петкович, 67 — с пенальти (0:3).

«Генк»: Вандервордт, Лукуми, Артеага, Куэста, Муньос, Хейнен, Торстведт (Бонгонда, 65), Тома (Пресиадо, 70), Онуачу (Угбо, 76), Ито (Эйтинг, 70), Пэйнтсил (Ндайишимий, 65).

«Динамо» (Хорватия): Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски, Лауритсен, Адеми (Гояк, 64), Оршич, Мишич, Иванушец (Батурина, 83), Франьич (Леовац, 70), Чоп (Менало, 70), Петкович (Андрич, 83).

Предупреждения: Хейнен, 14. Торстведт, 30.

Удаление: Муньос, 65.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

30 сентября. Генк. Стадион «Люминус Арена».