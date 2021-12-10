«Вест Хэм» проиграл загребскому «Динамо», «Рапид» обыграл «Генк»

«Вест Хэм» на своем поле проиграл загребскому «Динамо» в 6-м туре Лиги Европы. Единственный гол забил Мислав Оршич.

В другом матче группы «Генк» дома потерпел поражение от венского «Рапида» — 0:1. Единственный мяч забил Роберт Любичич.

Английская команда заняла первое место в группе и гарантировала участие в 1/8 финала Лиги Европы. Хорватский коллектив со второй строчки вышел в 1/16 финала. Австрийский клуб стал третьим, поэтому сыграет в 1/16 финала Лиги конференций.