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«Вест Хэм» проиграл загребскому «Динамо», «Рапид» обыграл «Генк»

00:54
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«Вест Хэм» на своем поле проиграл загребскому «Динамо» в 6-м туре Лиги Европы. Единственный гол забил Мислав Оршич.

В другом матче группы «Генк» дома потерпел поражение от венского «Рапида» — 0:1. Единственный мяч забил Роберт Любичич.

Английская команда заняла первое место в группе и гарантировала участие в 1/8 финала Лиги Европы. Хорватский коллектив со второй строчки вышел в 1/16 финала. Австрийский клуб стал третьим, поэтому сыграет в 1/16 финала Лиги конференций.

Лига Европы. Группа H
09 дек, 23:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
0:1
Динамо З
Голы
Оршич, 4 (0:1)
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Emmanuel Longelo Алесе Баптист Эшби Пабло Форнальс (Бенрама, 46 ) Крал Нобл Влашич Перкинс (Кинан Форсон, 87 ) Ярмоленко (Поттс, 87 )
Динамо З
Ливакович Перич Теофиль-Катрин Шутало Штефуль (Дилавер, 80) Гояк Адеми (Булат, 71) Ристовски Оршич (Мишич, 65) Андрич (Юрич, 64) Иванушец
Предупреждения
Ристовски 31, Иванушец 44, Мишич 85
Судьи
Мариани
Лига Европы. Группа H
09 дек, 23:00. Luminus Arena (Генк)
Генк
0:1
Рапид В
Голы
Любичич, 29 (0:1)
Генк
Вандервордт Артеага (Юклеред, 69 ) Садик (Лукуми, 47 ) Маккензи Пресиадо (Ойен, 78 ) Ито (Куэста, 47 ) Грошовски Бонгонда Торстведт Пэйнтсил Угбо (Онуачу, 47 )
Рапид В
Гартлер Улльманн (Диякович, 89) Морманн Айву Стойкович Любичич (Граховац, 75) Петрович Грюлль (Ойер, 75) Кнасмюльнер (Китагава, 46) Шик Кара (Штрунц, 46)
Предупреждения
Онуачу 50, Куэста 90  -  Морманн 21, Улльманн 41, Штрунц 52, Грюлль 75, Стойкович 76, Гартлер 90
Судьи
Мартинш

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Евгений Козинов все материалы автора

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