«Вест Хэм» проиграл загребскому «Динамо», «Рапид» обыграл «Генк»
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«Вест Хэм» на своем поле проиграл загребскому «Динамо» в 6-м туре Лиги Европы. Единственный гол забил Мислав Оршич.
В другом матче группы «Генк» дома потерпел поражение от венского «Рапида» — 0:1. Единственный мяч забил Роберт Любичич.
Английская команда заняла первое место в группе и гарантировала участие в 1/8 финала Лиги Европы. Хорватский коллектив со второй строчки вышел в 1/16 финала. Австрийский клуб стал третьим, поэтому сыграет в 1/16 финала Лиги конференций.
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