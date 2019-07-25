"Вентспилс" с воспитанником "Зенита" разгромил "Гзиру" в Лиге Европы

"Вентспилс" из Латвии разгромил мальтийскую "Гзиру" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 4:0. В составе латвийской команды вышли россияне Павел Осипов (экс-"Зенит") и Бекхан Алиев (экс-"Ангушт").
В другой встрече тбилисское "Динамо" на выезде одолело "Габалу" из Азербайджана. - 2:0.
Ответные игры состоятся 1 августа.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Первые матчи
"Вентспилс" (Латвия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта) - 4:0 (1:0)
Голы: Сварупс, 41 (1:0). Элиу, 50 (2:0). Стуглис, 83 (3:0). Айегун, 87 (4:0).
"Габала" (Азербайджан) - "Динамо" (Грузия) - 0:2 (0:1)
Голы: Куталия, 41 (0:1). Даффе, 87 (0:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/
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