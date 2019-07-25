"Вентспилс" с воспитанником "Зенита" разгромил "Гзиру" в Лиге Европы

"Вентспилс" из Латвии разгромил мальтийскую "Гзиру" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 4:0. В составе латвийской команды вышли россияне Павел Осипов (экс-"Зенит") и Бекхан Алиев (экс-"Ангушт").

В другой встрече тбилисское "Динамо" на выезде одолело "Габалу" из Азербайджана. - 2:0.

Ответные игры состоятся 1 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Вентспилс" (Латвия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта) - 4:0 (1:0)

Голы: Сварупс, 41 (1:0). Элиу, 50 (2:0). Стуглис, 83 (3:0). Айегун, 87 (4:0).

"Габала" (Азербайджан) - "Динамо" (Грузия) - 0:2 (0:1)

Голы: Куталия, 41 (0:1). Даффе, 87 (0:2).