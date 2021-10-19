Варди пропустил тренировку перед матчем со «Спартаком»
20:13
Форвард «Лестера» Джейми Варди не тренировался с командой перед матчем Лиги Европы против «Спартака». О причинах отсутствия игрока информации пока нет.
«Лестер» тренируется в Москве без Варди pic.twitter.com/Wtzpfc5xRN— Sergey Fedorov (@SSeryiy) October 19, 2021
Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября. Начало в 17.30 по московскому времени.
34-летний англичанин в текущем сезоне провел 11 матчей за «Лестер» и забил семь мячей при одной голевой передаче.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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