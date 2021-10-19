Варди пропустил тренировку перед матчем со «Спартаком»

Форвард «Лестера» Джейми Варди не тренировался с командой перед матчем Лиги Европы против «Спартака». О причинах отсутствия игрока информации пока нет.

«Лестер» тренируется в Москве без Варди pic.twitter.com/Wtzpfc5xRN — Sergey Fedorov (@SSeryiy) October 19, 2021

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября. Начало в 17.30 по московскому времени.

34-летний англичанин в текущем сезоне провел 11 матчей за «Лестер» и забил семь мячей при одной голевой передаче.