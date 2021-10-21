ВАР не функционирует во втором тайме матча «Локомотив» — «Галатасарай» по техническим причинам
21 октября, 23:19
По техническим причинам во втором тайме матча Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив» не будет работать ВАР. Об этом сообщил диктор по стадиону.
При этом еще на 19-й минуте матча арбитр подозвал капитанов команд и сообщил, что техника для работы ВАР временно вышла из строя.
По ходу второго тайма счет в матче равный — 0:0.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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