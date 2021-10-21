По техническим причинам во втором тайме матча Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив» не будет работать ВАР. Об этом сообщил диктор по стадиону.

При этом еще на 19-й минуте матча арбитр подозвал капитанов команд и сообщил, что техника для работы ВАР временно вышла из строя.

По ходу второго тайма счет в матче равный — 0:0.