Ван Нистелрой рассказал, как ПСВ удалось обыграть «Арсенал»

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в 5-м туре групповой стадии Лиги Европы.

«Первый тайм был непростым, и я видел, как у некоторых ребят заканчивались силы, потому что нам приходилось много бороться за мяч. Вторая половина получилась намного лучше. Мы оказывали на «Арсенал» давление, мы были намного опаснее и мало что позволяли сопернику», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Нистелроя.

ПСВ набрал 10 очков и идет на 2-м метсе в своей группе. «Арсенал» с 12-ю очками занимает первую строчку.