Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 08:57

Ван Нистелрой рассказал, как ПСВ удалось обыграть «Арсенал»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в 5-м туре групповой стадии Лиги Европы.

«Первый тайм был непростым, и я видел, как у некоторых ребят заканчивались силы, потому что нам приходилось много бороться за мяч. Вторая половина получилась намного лучше. Мы оказывали на «Арсенал» давление, мы были намного опаснее и мало что позволяли сопернику», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Нистелроя.

ПСВ набрал 10 очков и идет на 2-м метсе в своей группе. «Арсенал» с 12-ю очками занимает первую строчку.

Лига Европы УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За «Ман Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Траутманна
За «Ман Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Траутманна
Американский миллиардер Илон Маск возглавил Twitter
Кадыров: 23 чеченских бойца погибли во время артобстрела в Херсонской области
В США предсказали разгром американских сил на Украине армией России
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джо Коул попросил не критиковать игроков «Арсенала» за поражение от ПСВ в Лиге Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости