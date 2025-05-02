Футбол
2 мая, 10:02

Вальверде назвал удаление Вивиана в матче с «Манчестер Юнайтед» слишком суровым наказанием

Алина Савинова

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде считает, что арбитр вынес слишком суровое наказание, удалив защитника команды Даниэля Вивиана в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла в четверг, 1 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу английского клуба. На 35-й минуте 25-летний Вивиан получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Кроме того, судья назначил пенальти в ворота «Атлетика», который реализовал Бруно Фернандеш.

«Пенальти и удаление очень сильно повлияли на игру, до этого мы доминировали и шли вперед. Это было слишком суровое наказание», — цитирует Вальверде Marca.

Ответная игра «Атлетика» и «Манчестер Юнайтед» состоится в Манчестере на «Олд Траффорд» 8 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

