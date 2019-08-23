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Вальтер Маццарри: «Нельзя ошибаться в игре с клубом, который может заплатить 40 миллионов евро за игрока»

08:18
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Главный тренер «Торино» Вальтер Маццарри разочарован игрой команды в «Вулверхэмптоном» в раунде плей-офф Лиги Европы. Итальянцы в первом матче дома уступили со счетом 2:3.

— Мы допустили ряд ошибок в обороне, которые обычно не совершаем. И результат очень плохой, — цитирует A Bola Маццарри. — Мы не заслужили поражения. Но не нужно ошибаться против команды, которая способна заплатить 40 миллионов евро за одного игрока. У соперника большие финансовые ресурсы и качественный состав.

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