Валерий Новиков: «Манчестер Юнайтед» отвечает требованиям к той команде, которой он был раньше»

Бывший голкипер московского ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1).

«Манчестер» всегда был топовой командой, мне вообще они симпатичны. Не каждый год они выступают достойно, но все-таки это команда очень высокого класса. И раз они вчера выиграли, значит, они отвечают требованиям к той команде, которая была раньше — мы же помним, каким был «Манчестер». Дай бог, чтобы у них все сложилось хорошо», — цитирует Новикова «Газета.Ru».

В матче 1/8 финала Лиги Европы красные дьяволы сыграют с «Бетисом».