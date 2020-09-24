Валерий Карпин: «Сложно прессинговать, когда на одного человека меньше»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. В третьем отборочном раунде дончане уступили дома «Маккаби» из Хайфы — 1:2.

— Ничего не произошло. Пропустили второй гол, потом удаление, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ». — При результате 1:2, нужно было отбирать мяч, прессинговать. Сложно прессинговать, когда на одного человека меньше. Тратили много сил при отборе, на атаку времени не хватало.

После нашего гола подсели психологически, наверное. Вместо того, чтобы развивать успех. Первый тайм был равный, во втором сели низко, стали позволять много сопернику.