Валерий Карпин: «Нам не хватило движения»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Маккаби» (1:2) рассказал о причинах поражения.

— В чем причины поражения?

— Движения не хватало. Почему — будем разбираться. В чемпионате России все иначе, а сегодня у команды была какая-то скованность.

— Показалось, что часто проигрывали борьбу индивидуально...

— Если нет движения, то и борьбы не будет. Конкретные вещи здесь и сейчас разбирать не буду, это для игроков.

— Была ли недооценка соперника?

— Абсолютно нет. Тем более, что начали игру хорошо и забили, в дебюте был хороший отрезок. Но затем почему-то отдали инициативу. Возможно, это психология. Вместо того чтобы развить успех, перестали выдвигаться вперед, перестали прессинговать. Это можно поставить в укор.

— Неожиданность ли такой уровень сопротивления «Маккаби»?

— Нет, конечно. Они удивили разве что тем, что сыграли в три центральных защитника. Обычно они так не играют, за исключением концовки против «Кайрата». Но мы готовились и против такого варианта, так что это не должно было быть полным сюрпризом. (Юрий Плохотниченко)