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Валерий Карпин: «Гол Шомуродова — единственное, что было хорошего в матче»

22:41
Валерий Карпин. Фото Артем Гусев, ФК "Ростов".
Валерий Карпин. Фото Артем Гусев, ФК "Ростов".
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Маккаби» (1:2) рассказал об ошибках своей команды, которые привели к поражению.

— Разберите пропущенные мячи — показалось, что оба были забиты без особого сопротивления...

— Два гола абсолютно разных, это не система какая-то. В первом виноваты почти все в защитной линии. Второй — «заслуга» опорной линии.

— Что скажете про первый за полгода гол Шомуродова?

— Это единственное, что было хорошего в этой игре. Больше ничего.

— Какие задачи ставились перед вышедшими на замену?

— Все замены вышли по позиции, никаких тактических новшеств не вносилось, освежить игру вышли. Но почти сразу случилось удаление.

— Показалось, что после замены Еременко не хватало креатива...

— В концовке не хватало одного игрока, а не креатива...

— Почему в заявке не было Мамаева?

— У него давняя проблема. Надеюсь, что не очень большая. Но есть сомнения, что он сыграет в Туле. (Юрий Плохотниченко).

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