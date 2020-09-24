Валерий Карпин: «Гол Шомуродова — единственное, что было хорошего в матче»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Маккаби» (1:2) рассказал об ошибках своей команды, которые привели к поражению.
— Разберите пропущенные мячи — показалось, что оба были забиты без особого сопротивления...
— Два гола абсолютно разных, это не система какая-то. В первом виноваты почти все в защитной линии. Второй — «заслуга» опорной линии.
— Что скажете про первый за полгода гол Шомуродова?
— Это единственное, что было хорошего в этой игре. Больше ничего.
— Какие задачи ставились перед вышедшими на замену?
— Все замены вышли по позиции, никаких тактических новшеств не вносилось, освежить игру вышли. Но почти сразу случилось удаление.
— Показалось, что после замены Еременко не хватало креатива...
— В концовке не хватало одного игрока, а не креатива...
— Почему в заявке не было Мамаева?
— У него давняя проблема. Надеюсь, что не очень большая. Но есть сомнения, что он сыграет в Туле. (Юрий Плохотниченко).