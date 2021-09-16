Валерий Баринов — о поражении «Спартака»: «Можно грустно вспомнить, что это столетие клуба»
11:33
Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.
«Спартак» вроде играл, вроде пытался что-то. Потом взяли и пропустили. У нас пока вообще весь футбол, кроме пляжного, — один большой позор. Беда «Спартака» в бардаке, который в голове у руководства. Тут все идет от консерватории. Потеряны ли шансы на выход из группы? Нельзя ничего утверждать. Тут только можно грустно вспомнить, что это столетие клуба", — сказал Баринов «СЭ».
Единственный гол в матче «Спартак» — «Легия», который прошел 15 сентября в Москве, забил нападающий варшавской команды Лирим Кастрати.
В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», матч состоится в Неаполе 30 сентября.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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