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Валерий Баринов — о поражении «Спартака»: «Можно грустно вспомнить, что это столетие клуба»

11:33
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Спартак» вроде играл, вроде пытался что-то. Потом взяли и пропустили. У нас пока вообще весь футбол, кроме пляжного, — один большой позор. Беда «Спартака» в бардаке, который в голове у руководства. Тут все идет от консерватории. Потеряны ли шансы на выход из группы? Нельзя ничего утверждать. Тут только можно грустно вспомнить, что это столетие клуба", — сказал Баринов «СЭ».

Единственный гол в матче «Спартак» — «Легия», который прошел 15 сентября в Москве, забил нападающий варшавской команды Лирим Кастрати.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», матч состоится в Неаполе 30 сентября.

Спартак — Легия

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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