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Валерьен Исмаэль: «ЛАСК не заслуживал столь крупного поражения»

05:19

Главный тренер ЛАСКа Валерьен Исмаэль после поражения от «Манчестер Юнайтед»? в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (0:5) отметил, что его команда не заслужила такого крупного счета.

— Сегодня мы увидели классный футбол в исполнении «МЮ», — цитирует пресс-служба УЕФА Исмаэля. — Считаю, что мы не заслуживали столь крупного поражения, но мы в процессе обучения. Понятно, что турнир для нас уже завершен.

ЛАСК — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028223--lask-vs-man-united/

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