Валерьен Исмаэль: «ЛАСК не заслуживал столь крупного поражения»

Главный тренер ЛАСКа Валерьен Исмаэль после поражения от «Манчестер Юнайтед»? в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (0:5) отметил, что его команда не заслужила такого крупного счета.

— Сегодня мы увидели классный футбол в исполнении «МЮ», — цитирует пресс-служба УЕФА Исмаэля. — Считаю, что мы не заслуживали столь крупного поражения, но мы в процессе обучения. Понятно, что турнир для нас уже завершен.