"Валенсия" закрыла кассы в день матча с "Селтиком"

"Валенсия" прекратила продажу билетов на ответный домашний матч против "Селтика"​ в рамках 1/16 финала Лиги Европы, собщает официальный сайт испанской команды. "Летучие мыши" приняли такое решение совместно с УЕФА по соображениям безопасности.

​Касса на стадионе "Месталья", где пройдет игра, сегодня будет закрыта.

"Валенсия" – "Селтик": Лига Европы, онлайн-трансляция, 21 февраля, начало – в 20.55 (мск).

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