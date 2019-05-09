"Валенсия – "Арсенал" и "Челси" – "Айнтрахт": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В четверг, 9 мая, состоятся ответные полуфинальные матчи Лиги Европы. "Валенсия" сыграет с "Арсеналом" на "Месталье", "Челси" примет "Айнтрахт" на "Стэмфорд Бридж". Рассказываем, в какой исход верят букмекеры.

В первой паре полуфиналистов предпочтение отдается "Валенсии", которая уступила в Лондоне со счетом 1:3 и теперь попробует отыграться дома. Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,85, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1850 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Арсенала" – 3,90, на ничью – 3,85. Букмекеры считают, что игра будет результативной. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,26, на "Тотал" меньше 2 – 3,62.

Безоговорочным фаворитом второго матча является "Челси", который на выезде сыграл с "Айнтрахтом" вничью (1:1). Коэффициент на победу англичан – 1,35, на победу "Айнтрахта" – 8,00, на ничью – 5,00. Без голов в этом матче не обойдется. Коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1,60, на "Тотал" меньше 2,5 – 2,30.

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