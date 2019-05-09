22:23 | Футбол — Лига Европы

"Валенсия" – "Арсенал": Гамейро открыл счет в матче. Обамеянг сравнял

0
Обсудить

Нападающий "Валенсии" Кевин Гамейро забил гол на 11-й минуте ответного матча полуфинала Лиги Европы против "Арсенала"Встреча проходит на стадионе "Месталья" в Испании.

Вратарь "летучих мышей" Норберту Нету начал многоходовую контратаку, в концовке которой форвард Родриго Морену удалось поперечным пасом в штрафной вывести Кевин Гамейро по линии нападения на пустые ворота.

На 17-й минуте матча нападающий Александр Ляказетт выиграл верховую борьбу после удара голкипера Петра Чеха от ворот и головой скинул мяч под удар Пьеру-Эмерику Обамеянгу в ближнюю "девятку".

 

 

 

Первая встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев.

Валенсия - Арсенал

"Валенсия" – "Арсенал": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция.

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ