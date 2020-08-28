Вагнер Лав: «Счастлив, чтозабил эти голы после длительного периода»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал свои первые голы за «Кайрат». Бразильский форвард оформил дубль в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Ноя» (4:1).

— Я очень счастлив, что я забил эти голы после длительного периода и помог моим партнерам на поле, — приводит слова бразильца пресс-служба клуба. — Сейчас наша задача быстрее восстановиться, потому что уже в это воскресенье важная игра в чемпионате. Мы хотим побеждать в каждом матче и следовать по нашему пути.