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Вагнер Лав: «Счастлив, что забил эти голы после длительного периода»

09:33
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал свои первые голы за «Кайрат». Бразильский форвард оформил дубль в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Ноя» (4:1).

— Я очень счастлив, что я забил эти голы после длительного периода и помог моим партнерам на поле, — приводит слова бразильца пресс-служба клуба. — Сейчас наша задача быстрее восстановиться, потому что уже в это воскресенье важная игра в чемпионате. Мы хотим побеждать в каждом матче и следовать по нашему пути.

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