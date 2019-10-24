Вадим Карпов: «ЦСКА подвела реализация»
Защитник ЦСКА Вадим Карпов после поражения от «Ференцвароша» (0:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы отметил, что у его команды было много хороших моментов для взятия ворот.
— Почему не удалось реализовать то количество моментов, которое было у ЦСКА?
— Нас подвела реализация. Технически мы не так оснащены, как соперник.
— Как так получилось, что «Ференцварош», который по уровню сильно уступает ЦСКА, сыграл более качественно?
— Я бы так не сказал. У нас было много хороших моментов, как в обороне, так и в нападении. Мы очень хорошо сыграли в центре, и надо было забивать и выигрывать.
— Помните эпизод, когда вы упустили нападающего соперника? Можете его прокомментировать?
— Просто проиграл в скорости и неправильно занял позицию.
— Как оцениваете дальнейшие шансы ЦСКА?
— Все решится в трех матчах. Там посмотрим.
— ЦСКА готов выиграть эти три матча?
— Мы будем готовиться. (Елена Григорьевская)
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