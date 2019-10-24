Вадим Карпов: «ЦСКА подвела реализация»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов после поражения от «Ференцвароша» (0:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы отметил, что у его команды было много хороших моментов для взятия ворот.

— Почему не удалось реализовать то количество моментов, которое было у ЦСКА?

— Нас подвела реализация. Технически мы не так оснащены, как соперник.

— Как так получилось, что «Ференцварош», который по уровню сильно уступает ЦСКА, сыграл более качественно?

— Я бы так не сказал. У нас было много хороших моментов, как в обороне, так и в нападении. Мы очень хорошо сыграли в центре, и надо было забивать и выигрывать.

— Помните эпизод, когда вы упустили нападающего соперника? Можете его прокомментировать?

— Просто проиграл в скорости и неправильно занял позицию.

— Как оцениваете дальнейшие шансы ЦСКА?

— Все решится в трех матчах. Там посмотрим.

— ЦСКА готов выиграть эти три матча?

— Мы будем готовиться. (Елена Григорьевская)

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр