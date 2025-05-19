В УЕФА призвали не брать билеты на финал Лиги Европы у перекупщиков

В УЕФА обратились к болельщикам в преддверии финального матча Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед», который пройдет 21 мая в Бильбао.

Зрителей призвали не покупать билеты у неавторизованных продавцов. «Такие билеты могут быть аннулированы УЕФА в любое время, и болельщикам, скорее всего, будет отказано во входе или они будут выдворены со стадиона», — говорится в заявлении организации.

Стадион «Сан-Мамес», на котором пройдет матч, рассчитан на 50 тысяч зрителей. Обоим клубам выделили по 15 тысяч билетов, некоторые из них стоили 40 евро (около 3600 рублей). Также в УЕФА реализовали около 11 тысяч через онлайн-распродажу. Еще 9 тысяч билетов оставили для спонсоров, вещательных компаний, европейских футбольных федераций и гостей.