Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) направила жалобу в УЕФА по поводу инцидента в матче второго тура группового турнира Лиги Европы между «Дюделанжем» и «Карабахом», информирует пресс-служба AFFA.

Встреча, которая прошла в четверг в Люксембурге, была прервана в первом тайме при счете 2:0 в пользу гостей, так как над полем появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики.

Встреча возобновилась через 20 минут. УЕФА рассмотрит этот инцидент.