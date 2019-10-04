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В УЕФА поступила жалоба по поводу матча «Дюделанж» — «Карабах»

11:40
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Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) направила жалобу в УЕФА по поводу инцидента в матче второго тура группового турнира Лиги Европы между «Дюделанжем» и «Карабахом», информирует пресс-служба AFFA.

Встреча, которая прошла в четверг в Люксембурге, была прервана в первом тайме при счете 2:0 в пользу гостей, так как над полем появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики.

Встреча возобновилась через 20 минут. УЕФА рассмотрит этот инцидент.

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