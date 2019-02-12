19:36 12 февраля | Футбол — Лига Европы

В Турции "Зенит" представили эмблемой волейбольного клуба из Казани

Фото материала. Фото Скриншот сайта Fanatik.
Фото материала. Фото Скриншот сайта Fanatik.
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Турецкий спортивный сайт Fanatik в одном из материалов о матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Зенит" опубликовал неправильную эмблему российского клуба.

Вместо нее изображен логотип волейбольного клуба "Зенит-Казань". Материал можно посмотреть здесь, на момент публикации новости ошибка не была исправлена.

Матч "Фенербахче" - "Зенит" начнется в 20.55 по московскому времени.

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