В Турции "Зенит" представили эмблемой волейбольного клуба из Казани

Турецкий спортивный сайт Fanatik в одном из материалов о матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Зенит" опубликовал неправильную эмблему российского клуба.
Вместо нее изображен логотип волейбольного клуба "Зенит-Казань". Материал можно посмотреть здесь, на момент публикации новости ошибка не была исправлена.
Матч "Фенербахче" - "Зенит" начнется в 20.55 по московскому времени.
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