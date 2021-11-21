В «Спартаке» обеспокоены ситуацией с коронавирусом в «Наполи» перед матчем Лиги Европы

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал обстановку с коронавирусом в «Наполи» перед матчем группового турнира Лиги Европы.

Красно-белые сыграют с «Наполи» 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Ситуация в «Наполи» нас беспокоит, но существует ковид-регламент, нужно действовать строго в его соответствии. Мы на связи с УЕФА и итальянским клубом. Там понимают всю серьезность этой истории. Насколько мы знаем, в «Наполи» еще должны несколько раз провести тестирование всей команды — в том числе и непосредственно перед игрой.

«Спартак» готовится к матчу в обычном режиме — с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Рассчитываем, что игра, конечно, состоится", — сказал Зеленов.

Ранее, 21 ноября, стало известно, что защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли сдал положительный тест на коронавирус. До этого covid-19 был выявлен у нападающего Маттео Политано.