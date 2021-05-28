В символическую сборную сезона в Лиге Европы вошли семь игроков «Вильярреала»
28 мая 2021, 23:18
УЕФА опубликовал символическую сборную сезона-2020/2021 в Лиге Европы.
В состав вошли семь игроков «Вильярреала», который одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале турнира (1:1, по пенальти — 11:10). Среди вошедших вратарь Рульи, защитники Рауль Альбиоль, Пау Торрес и Альфонсо Педраса, полузащитники Даниэль Парехо и Этьен Капу и нападающий Херард Морено.
Для «Вильярреала» это первый трофей в истории. В следующем сезоне испанский клуб сыграет в Лиге чемпионов, а также в матче за Суперкубок Европы.
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