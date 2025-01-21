В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян не поедет с командой на матч с «Лацио» в Лиге Европы

В пресс-службе «Реал Сосьедад» сообщили «СЭ», что полузащитник Арсен Захарян не поедет с командой на матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы против «Лацио».

«Арсен не смог сегодня принять участие в тренировке, он испытывает дискомфорт. Он не поедет с командой в Рим на предстоящий матч», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч между «Лацио» и «Реал Сосьедад» пройдет в Риме 23 января в 23.00 мск.

21-летний Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.