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Сегодня, 18:35

В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян не поедет с командой на матч с «Лацио» в Лиге Европы

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» сообщили «СЭ», что полузащитник Арсен Захарян не поедет с командой на матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы против «Лацио».

«Арсен не смог сегодня принять участие в тренировке, он испытывает дискомфорт. Он не поедет с командой в Рим на предстоящий матч», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч между «Лацио» и «Реал Сосьедад» пройдет в Риме 23 января в 23.00 мск.

21-летний Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.

Арсен Захарян
Лига Европы УЕФА
ФК Лацио
ФК Реал Сосьедад
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