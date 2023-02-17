В пользу «Барсы» не назначены два пенальти. Каталонцы в шоке от малоопытного итальянского судьи

На 37-й и 85-й минутах стыкового матча Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (2:2) арбитр Маурицио Мариани дважды ошибочно не назначил 11-метровые удары в ворота английской команды.

Сначала он не зафиксировал фол Аарона Ван-Биссаки. Тот в своей штрафной площади повел себя безрассудно: пытаясь заблокировать удар Жорди Альбы, игрок «МЮ» совершил прыжок (фаза полета отчетливо видна на повторах), ударил соперника правой ногой (шипами бутсы) в левый голеностоп, а левым коленом почти одновременно попал каталонцу в область правого голеностопа. Следовало наказать защитника пенальти и желтой карточкой.

А ближе к концу матча судья не квалифицировал как нарушение правил действия Фреда и тоже не указал на 11-метровую отметку. В том моменте после удара головой Сержи Роберто в штрафной площади «МЮ» произошел контакт с правой рукой Фреда, которая находилась в неестественном положении — была отставлена в сторону.

В обоих случаях в действия коллеги не вмешался видеоарбитр Массимилиано Иррати.

Отметим, что назначение малоопытного итальянского рефери Мариани на игру такого уровня изначально вызвало удивление. Он только в 2019 году вошел в число судей ФИФА и вряд ли заслуживал такого назначения. Судейский комитет УЕФА в данном случае пошел на риск, выбрав его кандидатуру.