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В первом тайме матча «Спартак» — «Наполи» на стадионе сломалось табло

20:03
Табло на стадионе. Фото Владимир Пушкарев, «СЭ»
Табло на стадионе. Фото Владимир Пушкарев, «СЭ»
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На матче Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» сломалось табло в первом тайме.

В середине первого тайма оно начало мерцать, потемнело и затем погасло. Потом его починили.

По ходу второй половины «Спартак» ведет 2:1. Дубль у красно-белых сделал Александр Соболев.

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»