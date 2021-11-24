В первом тайме матча «Спартак» — «Наполи» на стадионе сломалось табло
20:03
На матче Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» сломалось табло в первом тайме.
В середине первого тайма оно начало мерцать, потемнело и затем погасло. Потом его починили.
По ходу второй половины «Спартак» ведет 2:1. Дубль у красно-белых сделал Александр Соболев.
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