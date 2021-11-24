На матче Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» сломалось табло в первом тайме.

В середине первого тайма оно начало мерцать, потемнело и затем погасло. Потом его починили.

По ходу второй половины «Спартак» ведет 2:1. Дубль у красно-белых сделал Александр Соболев.