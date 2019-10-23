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В отеле «Краснодара» в Турции судя по всему будут болеть за «быков». И вот почему

15:37
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«Краснодар» опубликовал в официальном Twitter видео из турецкого отеля, в котором футболисты остановились в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Трабзонспором».

Отель украшан зелено-черными шарами — в цветах формы клуба.

В предыдущих двух матчах краснодарская команда уступила, из-за чего команда занимает последнее место в группе С. «Трабзонспор» с одним очком расположился на третьей позиции.

Матч «Трабзонспор» — «Краснодар» состоится в четвер 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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