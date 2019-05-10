В МИД Азербайджана сообщили, что Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы в Баку

Пресс-секретарь Министерства иностранных Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила, что полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы в Баку, несмотря на напряженность между странами. Решающая игра пройдет 29 мая в Баку, "Арсенал" встретится с "Челси". Между Арменией и Азербайджаном отсутствуют дипломатические отношения.

– В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых принимали участие армянские спортсмены. Спорт и политика отделены друг от друга, – приводит АР слова пресс-секретаря.

Армения и Азербайджан уже много лет находятся в состоянии конфликта из-за спорного статуса Нагорного Карабаха. В СМИ неоднократно сообщалось о существовании неформальных ограничений на въезд в Азербайджан не только для граждан Армении, но и для этнических армян вообще. Как писало агентство "Спутник Армения", пограничная служба и азербайджанские перевозчики, как правило, объясняют депортацию или отказ в допуске на борт соображениями безопасности.



Мхитарян в 2015 году не поехал с дортмундской "Боруссией" на выездной матч против азербайджанской "Габалы" (3:1), а в прошлом году пропустил гостевую игру "Арсенала" с "Карабахом" (3:0) в рамках группового турнира Лиги Европы.

Ранее УЕФА заверил, что Мхитарян сможет беспрепятственно въехать в Азербайджан на финал Лиги Европы.

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку из-за политики. Подробности