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В Лиге Европы зафиксирован самый результативный день плей-офф

07:36
18 февраля. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Динамо&quot; (Загреб) - 2:3. Фото ФК "Краснодар"
18 февраля. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Динамо&quot; (Загреб) - 2:3. Фото ФК "Краснодар"
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В четверг, 18 февраля, в матчах 1/16 финала Лиги Европы были забиты 59 мячей. Как сообщает Opta, это самый результативный игровой день стадии плей-офф с момента переименования турнира в 2009 году.

Ранее второй по значимости еврокубковый турнир носил название Кубок УЕФА.

Напомним, в сезоне-2020/21 в плей-офф Лиги Европы выступает «Краснодар», который в первом матче 1/16 финала уступил загребскому «Динамо» (2:3).

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Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21




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