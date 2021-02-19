В Лиге Европы зафиксирован самый результативный день плей-офф

В четверг, 18 февраля, в матчах 1/16 финала Лиги Европы были забиты 59 мячей. Как сообщает Opta, это самый результативный игровой день стадии плей-офф с момента переименования турнира в 2009 году.

Ранее второй по значимости еврокубковый турнир носил название Кубок УЕФА.

Напомним, в сезоне-2020/21 в плей-офф Лиги Европы выступает «Краснодар», который в первом матче 1/16 финала уступил загребскому «Динамо» (2:3).