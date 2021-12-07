В «Легии» ожидают аншлаг на матче Лиги Европы со «Спартаком»
09:39
В пресс-службе «Легии» сообщили, что на матче шестого тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» ожидается аншлаг.
«Мы ожидаем, что игра со «Спартаком» соберет почти полный стадион, — цитирует пресс-служба варшавского клуба ТАСС. — Рассчитываем, что на стадионе будет около 29 тысяч зрителей».
Встреча «Легии» со «Спартаком» состоится 9 декабря в Варшаве. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.
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