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В «Легии» ожидают аншлаг на матче Лиги Европы со «Спартаком»

09:39
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В пресс-службе «Легии» сообщили, что на матче шестого тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» ожидается аншлаг.

«Мы ожидаем, что игра со «Спартаком» соберет почти полный стадион, — цитирует пресс-служба варшавского клуба ТАСС. — Рассчитываем, что на стадионе будет около 29 тысяч зрителей».

Встреча «Легии» со «Спартаком» состоится 9 декабря в Варшаве. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
Спартак

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13128607

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Карен Саркисян все материалы автора

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